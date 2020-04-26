Киншаса, , 08:16 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ДР Конго возросло до 394. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на правительственные источники.

«В целом 25 человек скончались, а 48 вылечились от COVID-19; было проведено 212 тестов и выявлено 17 новых случаев заражения в городе Киншаса», — сообщается в докладе технического секретариата от 24 апреля.

По информации журналистов радиостанции ООН Okapi, 246 заразившихся коронавирусом в ДР Конго в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в ДР Конго выявили 10 марта 2020 года.