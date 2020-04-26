Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Американские власти планируют перенаправить деньги, которые ранее предназначались для взносов США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в НПО, отвечающие за медицину. Об этом 25 апреля пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в госдепартаменте.

По данным источников газеты, американский президент Дональд Трамп и его окружение пытаются вытеснить ВОЗ по ряду направлений. Госсекретарь США Майкл Помпео попросил подчиненные структуры найти и начать работу с организациями для реализации программ международной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп раскритиковал работку ВОЗ, принял решение приостановить выплату взносов США во Всемирную организацию здравоохранения и заявил, что американские власти найдут данным средствам «более эффективное применение»

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