Владивосток, , 07:53 — REGNUM Гидрографическое судно Тихоокеанского флота России «Маршал Геловани» зашло в австралийский порт Таунсвилл для пополнения запасов продовольствия, воды и топлива, сообщили 26 апреля в пресс-службе флота.

«Этот визит стал первым заходом российского военного судна в австралийский порт за последние три десятка лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Маршал Геловани» принимает участие в дальнем походе в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения российского адмирала и мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Кругосветная экспедиция ВМФ России началась в декабре 2019 года. Она продлится до июня 2020 года. Экипаж судна преодолел более 10 тыс. морских миль, занимался уточнением координат Южного магнитного полюса планеты.

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