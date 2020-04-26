Кемерово, , 07:48 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Прокопьевск — один новый пациент с коронавирусом, Кемерово — двое, пгт. Краснобродский — один», — уточняет оперштаб.

Пациенты изолированы и находятся на лечении.

Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 107 пациентов с коронавирусом, из которых 95 находятся на лечении в больницах, 11 выздоровели и один скончался.