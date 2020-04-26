Рубцовск, Алтайский край, , 07:47 — REGNUM Из-за карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемией коронавируса, традиционная акция «Бессмертный полк» в Рубцовске (Алтайский край) не состоится. Вместо неё, как сообщает пресс-служба городского управления культуры, спорта и молодежной политики, будет запущено другое мероприятие, авторы назвалиего «Всегда в строю».

»9 мая в 10:00 на большом экране в центре города у ТЦ «Мария Ра» будет запущено видео, составленное из фотографий героев «Бессмертного полка», — пояснили чиновники.

Они просят рубцовчан присылать фотографии портретов участников Великой Отечественной войны с обязательным указанием фамилии, имени героя, а также — воинского звания.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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9 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса в России приняли решение о переносе Парада Победы. В Алтайском крае за минувшие сутки, 24 апреля, зарегистрировано 63 новых случая SARS-CoV-2.

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