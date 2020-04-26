Нью-Дели, , 07:47 — REGNUM Новых 1990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Индии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Отмечается, что это рекордный показатель суточного роста заболевших COVID-19 с начала пандемии. Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии достигло 26 496. Также за 25 апреля в стране от осложнений COVID-19 скончались 49 человек. Число жертв коронавирусной инфекции в Индии достигло 824.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля власти индийской столицы Дели продлили действие режима карантина до 16 мая в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Предполагается, что именно к этому времени рост числа заболевших COVID-19 начнет снижаться.

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