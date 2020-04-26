Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Рост случаев, когда американцы всё чаще покидают свои дома и отдаляются от них на большее расстояние, указывает на усталость населения от карантина, передаёт 25 апреля The Washington Post со ссылкой на результаты исследования.

Специалисты выполнили замеры по gps-трекерам, установленным в более чем 100 млн смартфонов в середине апреля. Выяснилось, что доля жителей США, отходивших от дома на расстояние больше 1 мили (около 1,6 км), увеличилась с 31% до 33% за неделю.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что делать выводы относительно полученных данных преждевременно. Возможно, результаты являются недельным всплеском, либо началом долгосрочного тренда. Оценить возможные последствия от увеличившейся активности американцев они предлагают в ближайшие недели.

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