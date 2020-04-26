Берлин, , 07:37 — REGNUM Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии выросло на 1 737 и составило 154 175. Об этом 26 апреля сообщается на сайте института Роберта Коха.

Также за последние сутки зафиксировано 140 летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19. Их общее количество достигло 5 640. Кроме того, еще 112 тысяч человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия еще долго будет жить в условиях пандемии.

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