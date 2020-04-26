Иркутск, 26 апреля 2020, 07:33 — REGNUM В связи с карантинными мероприятиями в Иркутске принято решение об ограничении доступа на кладбища, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Въезды на муниципальные кладбища — Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское — начиная с 27 апреля будут патрулировать сотрудники ГИБДД и ГУ МВД России. На Радоницу (28 апреля) отменены специальные автобусные маршруты до муниципальных кладбищ.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в Приангарье выявлено 95 инфицированных, из которых 65 находятся в инфекционных отделениях стационаров и 25 выздоровели и трое погибли.
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