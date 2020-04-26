Эр-Рияд, , 07:23 — REGNUM Ограничения комендантского часа будут частично отменены в Саудовской Аравии с воскресенья, 26 апреля, до 13 мая (двадцатого дня Рамадана), сообщает Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение.

С 09:00 до 17:00 до 13 мая будет разрешено движение общественного транспорта, а также работа магазинов оптовой и розничной торговли. В то же время магазины и предприятия сферы услуг, на территории которых граждане не смогут соблюсти социальную дистанцию, по-прежнему будут закрыты. К таковым относятся спортивные и оздоровительные клубы, салоны красоты, кафе и подобные заведения.

Послабления карантинного режима не коснется Мекки и других ранее изолированных районов.

Напомним, ранее Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час. Всего на территории страны выявлено 16 299 случаев заражения COVID-19, из них 136 человек скончались.