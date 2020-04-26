Улан-Удэ, , 07:16 — REGNUM 209 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Бурятии после подтверждения еще 23 случаев, 26 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

В настоящее время в больницах находятся на лечении 138 человек, из них трое больных — в тяжелом состоянии. Еще один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, 69 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился начать подготовку к постепенному смягчению ограничительных мер в республике.

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