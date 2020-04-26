Курган, , 07:14 — REGNUM В пригороде Кургана лесной массив завален мусором, создающим пожарную опасность. Такие выводы сделал «санитарный патруль» во время недавнего рейда, сообщает пресс-служба главы региона.

К примеру, противопожарных рвах у микрорайона Глинки найдена масса свалок, хотя местные жители неоднократно выходили туда на субботники, вывозились тонны мусора. В массиве посёлка Утяк аналогичная картина. При этом на территории Зауралья действует особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Начальник отдела лесного и пожарного надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Евгений Малышев напомнил землякам, что за несанкционированные свалки в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 тыс. рублей. За рекламу, прибитую к деревьям, штраф выше — 3−4 тыс. рублей.