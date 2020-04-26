Москва, , 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

«Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название «инфицирующая доза», — написал он.

По словам Комаровского, доза зависит от множества факторов, в том числе от наличия у организма антител, вырабатываемых во время предыдущей встречи с вирусом.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что почти в половине случае заражения пациенты не имели симптомов.

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