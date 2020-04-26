26 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 06:59 — REGNUM



Караваджо. Неверие апостола Фомы (фрагмент). 1603

Сегодня, 26 апреля, Фомина неделя, Антипасха. На литургии положено читать Евангелие от Иоанна, главу двадцатую:

«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин.20:19−31).

Этот короткий рассказ много говорит о вере, о связи веры с явлениями, ее стимулирующими, и о том, что является ее источником. Последнее особенно важно. Для апостолов воскресение Христа стало фактом, который они сами засвидетельствовали. На основе этого факта им, наконец, стало понятно и все то, чему учил Иисус все эти годы, вера обрела ясные очертания. Связь человеческой жизни с ожидаемым от этой жизни конечным результатом увиделась как само учение, выразительно, наглядно утвержденное Учителем, которое словами выразить не столь убедительно, как осуществить, и они поняли, что и сами осуществляли все эти годы учение Христа. Не для себя лично, но для осуществления правды Божией им предстоит не начать, но продолжить выразительно утверждать начатое, чтобы очевидность всего, чему они научились, была открыта каждому.

Фактом для каждого является событие, которое человек может засвидетельствовать сам. Стороннему свидетельству можно доверять в той или иной мере, для самого себя определять степень достоверности того, что рассказали, или случилось прочесть. И в таком интеллектуальном согласии даже лично не засвидетельствованное явление может стать для человека фактом, по причине обычно достаточной вероятности события, во-первых, и не противоречия здравому смыслу, конечно, во-вторых. Если вам расскажут, что пока вы тут спали, прошел дождь с грозой, вы примете это как факт и для себя тоже, перепроверять и уточнять на стороне не станете. Дожди и грозы — заурядность. Но если сообщат о каком-то незаурядном событии, упал метеорит и разнес в клочья курятник, то вы, скорее, подумаете, что над вами решили подшутить и пойдете проведать кур. Даже если об этом сообщил человек, который не имеет склонности к дурацким шуткам, все равно пойдете убедиться самостоятельно.

Относительно описанного в Евангелии события, которое мы здесь процитировали, сложилось выражение «Фома неверующий». Обычно им клеймят людей, которые на слово не верят, а хотят во всем, что им рассказывают, убедиться самостоятельно. Мы уже раньше разбирали этот фрагмент, и поняли, что Фома вовсе не «не верующий», но прямо наоборот, имеющий веру такую, которая жаждет быть свидетелем осуществления и вовсе не желает иметь «веру понаслышке». Фома, как и Павел, имел полное право сказать и считать, что он такой же апостол, как и все, и потому не должен быть исключен из числа тех, кто свидетельствовал осуществление своей веры. Он получил это свидетельство, но так же свидетельство получили и те, кто не мог и не может его получить в той мере, как апостолы, то есть «блаженны невидевшие и уверовавшие».

Здесь опять не идет и речи о «доверии на слово». Апостол Иоанн, заканчивая свое описание, подчеркивает: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». «Сие» — это не рассказ о Фоме, а все вместе, что «писано в книге сей», которая, как говорит апостол, и части не содержит всего, что соделал Иисус в Своей жизни. Но, по его мнению, может быть достаточным, чтобы понять, каков итог жизни, проживаемой ради утверждения на земле правды Божией. Вера — это понимание того, в чем она именно заключается, и деятельное, неотступное исполнение ее. Не в тяготу, не через «понимание долга», не ради «замаливания грехов», но то, что Христос назвал «блаженством веры», счастьем считать себя принадлежащим этому уделу (см: «Счастливые люди закон не наблюдают»).

По-русски в слове «счастье» звучит соучастие, общая доля, принадлежность общему, объединяющему всех на той основе, которой этот мир живет и движим. Поэтому апостол Иоанн полагает, что его рассказ поможет узнать в жизни Христа это человеческое предназначение к соучастию всех в той жизни, которая людьми утрачена, но требует возвращения, и конец которой — обновление мира людьми, вновь ставших живыми.