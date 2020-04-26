Рим, , 06:56 — REGNUM Освобождение главарей мафии в Италии повысит роль мафиозных организаций в обществе, а само решение является неуважением к полицейским и жертвам мафии, сообщает 26 апреля CNN.

Комментируя освобождение известных главарей мафиозных кланов Италии, бывший глава МВД страны и один из лидеров «Лиги Севера» Маттео Сальвини назвал произошедшее «безумием».

"Это неуважение к людям: судьям, журналистам, полицейским и жертвам мафии», — заявил Сальвини в Facebook.

В свою очередь прокурор Кафьеро де Рахо отметил возможные последствия освобождения лидеров организованной итальянской преступности.

«В этот кризисный период мафиозные организации могут и дальше проникать в экономическую жизнь, — считает прокурор, — особенно, поддерживая или даже приобретая предприятия, испытывающие финансовые трудности, которые не имеют доступа к государственной помощи и, следовательно, вынуждены обращаться к альтернативным источникам кредитования — преступным организациям».

Как сообщало ИА REGNUM, из тюрем Италии под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса были выпущены три мафиозных главаря, осужденных на длительные сроки.

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