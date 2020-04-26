Наньчан, Китай, , 06:34 — REGNUM Последние семь нищих уездов провинции Цзянси на востоке Китая, являющейся старой революционной базой Поднебесной, были выведены из нищеты, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Таким образом, все 25 некогда нищих уездных районов провинции были выведены из нищеты в рамках кампании по искоренению бедности в регионе, которая рассчитана до конца 2020 года.

Уезд может считаться избавленных от бедности только в том случае, если уровень бедности его населения падает до менее чем 2%, что прописано в национальном механизме борьбы с бедностью, предложенном в 2016 году. При этом, в западных уездах провинции допускается уровень бедности не выше 3%.

Напомним, что Китай до конца 2020 года намерен полностью искоренить нищету во всех провинциях и во всех уездах страны в рамках цели превращения Китая в страну умеренного достатка населения во всех аспектах.