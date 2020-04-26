Хабаровск, , 06:15 — REGNUM Самолет с гражданами России, возвращающимися спецрейсом из Бангкока, приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщает RT.

Сообщается, что все 113 человек, прибывшие 26 апреля спецрейсом из Бангкока, будут направлены в обсерватор для прохождение обязательной 14-дневной изоляции.

Напомним, по состоянию на конец марта, за пределами РФ остались порядка 50 тысяч российских граждан, которые не смогли вернуться домой из-за прекращения авиасообщения. Власти России организовали специальные вывозные рейсы для доставки соотечественников из-за рубежа.