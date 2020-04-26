Гуанчжоу, Китай, , 05:58 — REGNUM Авиакомпания China Southern Airlines, являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком Китая в настоящее время направляет 185 международных грузовых рейсов еженедельно в рамах борьбы с глобальной пандемией нового коронавируса, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Среди всех этих рейсов, 120 осуществляются целиком грузовыми самолетами, в то время как остальные — при помощи переоборудованных под грузовые, пассажирскими самолетами. По данным на 23 апреля авиакомпания совершила 255 грузовых рейсов с использованием пассажирских самолетов, которые перевезли 2930 тонн груза в более чем 22 страны и региона мира.

Авиакомпания China Southern с штаб-квартирой в Гуанчжоу, является крупнейшим авиаперевозчиком Азии. На конец 2019 года ее задействованный воздушный флот превышал 860 самолетов, включая и пассажирские, и грузовые самолеты.