Веллингтон, , 05:47 — REGNUM Новая Зеландия подтвердила еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Из новых случаев четыре связаны в уже известными очагами распространения СCOVID-19, остальные пять — контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в Новой Зеландии выявлено 1470 случаев заражения SARS-CoV-2. От болезни уже выздоровели 1142 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля еще один человек скончался от болезни, вызванной коронавирусом нового типа, в Новой Зеландии.

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