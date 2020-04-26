Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM Три медицинских учреждения Екатеринбурга будут перепрофилированы под пациентов с COVID-19. Предварительный перечень утверждён распоряжением правительства России № 1131-р от 24 апреля.

С 1 мая до 300 коек должны появиться с уральском Институте охраны материнства и младенчества. До 35 койко-мест может появиться с 15 мая в 354-м госпитале, а ещё 20 мест с 14 мая откроют в медико-санитарной части №121 ФМБА России.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Екатеринбурге и Свердловской области растёт число заболевших COVID-19. В регионе всё меньше территорий, свободных от коронавируса.