Сеул, , 05:28 — REGNUM Общее число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 увеличивалось в Южной Корее на 10 и достигло 10 728, 26 апреля сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, увеличилось и количество летальных исходов с 240 до 242 среди пациентов с заболеванием COVID-19. При этом 8717 человек излечились.

Как сообщалось ИА REGNUM, 25 апреля Южная Корея направила в Эфиопию в качестве гуманитарной медицинской помощи 44 тысячи защитных масок.

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