Хух-Хото, Китай, , 05:17 — REGNUM Внутренняя Монголия, а севере Китая засадила около 267 тыс. га зерновых в этом году, сообщили 26 апреля в региональном департаменте сельского хозяйства и животноводства.

Автономный район провел популяризацию и обучение фермеров новейшим техникам удобрения, орошения и засадки почв культурами, обеспечив их новейшим оборудованиям и технологиями.

Департамент также организовал экспертов, которые записали видео касательно ключевых технологий посадки кукурузы, пшеницы и прочих зерновых культур, а также провел онлайн-обучение фермеров.

Будучи ключевым производителей зерна в Китае, Внутренняя Монголия выращивает преимущественно пшеницу, рис и кукурузу. Общие площади посадки зерновых в регионе, как ожидается, достигнут 8,67 млн га в этому году.