Пекин, , 05:10 — REGNUM Киберпространственная администрация Китая (CAC) запустила специальную кампанию по борьбе с нелегальными аккаунтами в социальных сетях, публикующих незаконный контент, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Целью кампании длиной два месяца является борьба с нелегальными публикациями на социальных медиа-площадках, которые могли бы подорвать порядков в цифровом пространстве Поднебесной. В том числе речь идет о публикации фейковых новостей, распространении слухов, а также осквернения памяти военных, а также гражданских героев и мучеников.

Под руководством CAC, киберпространственные администрации Пекина, Шанхая, а также провинции Гуандун провели недавно операцию, в рамках которой в общей сложности 6126 статей было удалено и еще 18 576 аккаунтов в социальных сетях было заблокировано, если верить предварительным данным.