Сучжоу, Китай, , 05:04 — REGNUM Полиция города Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла 25 диких животных, находящихся под защитой государства, включая 14 лучистых черепах, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Полиция также арестовала 14 человек по подозрению закупке и перепродаже редки и вымирающих видов животных. Подозреваемые признали свою вину. В частности, стало известно, что они закупали и продавали животных через интернет. Все изъятые животные были переданы организациям, занимающимся защитой животных.

Дальнейшее расследование по этому делу продолжается. Отметим, что в Китае действуют жесткие законы, запрещающие торговлю редкими видами диких животных. На фоне пандемии нового коронавируса эти меры были еще сильнее ужесточены и была запрещена торговля любыми видами диких животных.