Панама, , 04:34 — REGNUM Минздрав Панамы подтвердил 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны достигло 5538. Также за 25 апреля в Панаме пять человек скончались от осложнений COVID-19. Общее число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 159.

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 апреля количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Панаме приблизилось к 5 тыс.

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