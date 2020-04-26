Пекин, , 04:26 — REGNUM Китайская телевизионная драма «Закрывшись в одиноком замке» про императора времен династии Сун (960−1279) Жэнь-цзуна стала самой просматриваемой в Китае за прошедшие восемь дней, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

В сериале играет популярный китайский молодой актер Ван Кай. В пятницу 24 апреля сериал просматривали более 115 млн зрителей на виде — платформе Tencent, которая запустила онлайн-показ сериала с 7 апреля, сообщили аналитики китайского портала Maoyan.

В сериале рассказывается история императора Цэнь-цзуна, который борется между поддержанием своей идеологии правления страной и любовью к своей дочери процессе Хуэйжоу. Сорокалетнее правление императора с 1022 по 1063 год ознаменовала наивысшую ступень влияния и мощи династии Сун.

Многие знаменитые писатели и поэты в китайской истории жили и начинали творить свои шедевры именно в этот период. Телевизионный сериал является адаптацией одноименного исторического любовного романа.