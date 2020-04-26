Гонконг, Китай, , 04:13 — REGNUM Свежими данными о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за пределами материковой части страны поделились власти Китая, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Всего в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1037 заболевших опасной инфекцией, включая четверых скончавшихся, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В САГ Макао подтверждено 45 подтверждённых случаев. На Тайване подтверждено 429 случаев, в том числе шестеро погибших.

Из госпиталей Гонконга было выписано всего 753 человек, Макао — 28 человек, и еще 275 человек вылечились на Тайване. Отметим также, что на материковой части Китая подтверждено 82 827 заболевших, из которых 801 человек продолжают получать лечение в клиниках. Скончались от болезни 4632 человека.

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