Анкара, , 04:13 — REGNUM За последние 24 часа число вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Турции уменьшилось до 2,8 тысяч человек. Об этом сообщил 25 апреля в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Согласно приведенной главой турецкого минздрава инфорграфике, в стране за сутки поставлен 2861 новый диагноз COVID-19. За тот же период выписано в связи с выздоровленем 3845 пациентов.

Согласно данным университета Джона Хопкинска (США), в Турции за 24 апреля было выявлено 6,7 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV2. Всего за весь период зарегистрировано 107 773 случаев заражения COVID-19, из них 2 706 — летальны.