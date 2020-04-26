Ухань, Китай, , 04:05 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

По свежим данным Хубэйской провинции здравоохранения, ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа и ни одного случая гибели людей от неё не зарегистрировано в регионе. При этом, ранее Хубэй считался эпицентром эпидемии COVID-19 в стране. Теперь же — одним из самых «чистых» от инфекции мест страны.

Тем не менее, Хубэй продолжает оставаться самым пострадавшим от нового коронавируса регионом страны. За прошедшие сутки больницы провинции покинули еще 11 излечившихся от опасной инфекции пациентов. Все они лечились в столице Хубэя городе Ухане.

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