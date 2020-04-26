Оттава, , 04:02 — REGNUM 45 341 случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано на территории Канады, 25 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 44 353 подтвержденных случаях заражения. Кроме того, в стране за последние сутки зафиксировано 115 летальных исходов среди больных с COVID-19. Общее число смертей достигло 2350.

Как сообщается ИА REGNUM, 23 апреля власти провинции Саскачеван в Канаде объявили о планах постепенного смягчения ограничений с 4 мая.

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