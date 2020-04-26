Пекин, , 03:58 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено еще 5 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число привнесенных из-за рубежа, то есть так называемых «импортных» случаев заболевания COVID-19 в Китае достигло 1634 за все время эпидемии.

Из них 940 человек уже вылечились и покинули госпитали страны, остальные 694 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 22 человека в тяжелом состоянии. Ни одного случая гибели среди «импортных» заболевших не зафиксировано.