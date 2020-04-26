Пекин, , 03:53 — REGNUM За прошедшие сутки из госпиталей Китая было выписано 48 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 394 пациента было выписано из госпиталей Китая по выздоровлению за прошедшие сутки. На текущий момент всего 82 827 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 подтверждено на материковой части Китая, включая 4632 случая гибели людей от опасной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было подтверждено еще 11 новых случаев заболевания COVID-19. Из них шесть — внутренние и пять — «импортные».

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