Мадрид, , 03:52 — REGNUM Заниматься спортом на улице и прогуливаться вместе членам семьи, проживающей совместно, будет разрешено гражданам Испании со 2 мая. Об этом сообщил 25 апреля премьер-министр страны Педро Санчес во время своего обращения к нации.

Некоторое ослабление карантинных мер станет возможным лишь в том случае, если количество заболевших COVID-19 за сутки в стране продолжить снижаться.

Напомним, карантинный режим в Испании введен с 14 марта. Гражданам запрещено выходить на улицу, кроме случаев покупки продуктов, лекарств и выхода на обязательную работу.

Испания занимает второе место после США по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, в стране выявлено 223,8 тысяч инфицированных, среди них 22,9 тысяч человек скончались.