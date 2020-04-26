Буэнос-Айрес, , 03:50 — REGNUM Власти Аргентины продлили режим обязательной всеобщей самоизоляции до 10 мая в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба аргентинского президента Альберто Фернандеса.

Ранее введенные ограничительные меры должны были закончиться к 27 апреля, однако власти Аргентины распорядились продлит их до 10 мая. По последним данным, в Аргентине подтверждено 3780 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались 185 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля заключенные тюрьмы в аргентинском Буэнос-Айресе устроили бунт с требованием освободить их или перевести под домашний арест, так как в пенитенциарном учреждении якобы отсутствовали условия для предотвращения распространения SARS-CoV-2. В результате бунта погибли 11 сотрудников тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине заключенные прекратили бунт после переговоров — СМИ