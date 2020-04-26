Пекин, , 03:49 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Из них пять случаев являются привнесенными из-за рубежа. Остальные шесть являются результатом внутренней передачи инфекции, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Отмечается, что пять случаев приходится на провинцию Хэйлунцзян на северо-востоке страны и еще один — на провинцию Гуандун.

Ни одного случая гибели людей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китайской Народной Республике зарегистрировано не было, отметили в комиссии. Также не выявлено ни одного нового случая подозрения на заболевание.