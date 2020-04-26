Урумчи, Китай, , 03:45 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует инвестировать 880 млн юаней (около $124,3 млн) в этом году на строительство и развитие туристической сферы, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Проект подразумевает, что власти региона вложат денежные средства в 73 проекта в области туристических достопримечательностей региона и в 21 строительный проект общественной инфраструктуры, связанной с туризмом.

В городе Турпан планируется вложить в развитие 11 туристических проектов и еще 39 проектов, направленных на разрешение проблем с парковочными местами, дозаправкой транспортных средств, а также коммуникаций для туристов.

В городском уезде Алтай в Синьцзяне также планируется строительство и развитие туристических проектов в сфере музеев, горнолыжных курортов, выставочных центров, а также прочих сооружений потребления культурной продукции, а также инфраструктуры, включая автомагистрали.