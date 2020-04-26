Сучжоу, Китай, , 03:21 — REGNUM Город Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая планирует построить «китайскую фармацевтическую долину» к 2030 году, сообщили на конференции по развитию биомедицине, прошедшей в городе 25 апреля, передает агентство Синьхуа.

Город планирует привлечь более 10 тыс. био-фармакологических предприятий с промышленной долей более 1 трлн юаней (около $141,21 млрд) к 2030 году. Власти намерены стимулировать предприятия создавать региональные штаб-квартиры в Сучжоу — городе, предлагающем наибольший объем субсидий (в размере 60 млн юаней для компаний, отвечающих требованиям).

Годовой оборот био-фармакологической индустрии Сучжоу превысил 170 млрд юаней, а город уже привлек более 3000 таких предприятий. Число вновь одобренных к производству и применению лекарство в городе составило 3,6% от общего числа по стране в 2019 году.