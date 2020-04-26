Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Количество проводимых в США тестов на коронавирус нового типа может увеличиться в два раза, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний государства Энтони Фаучи, 25 апреля передает телеканал CNN.

Он отметил, что в настоящее время американские медучреждения проводят от 1,5 до 2 млн тестов в неделю. При этом Фаучи напомнил про важность соблюдения изоляции и социальной дистанции между людьми.

Как сообщается ИА REGNUM, 24 апреля глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Стивен Хан заявил, что американские власти одобрили использование 63 разных тест-систем на новый коронавирус.

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