Лондон, , 02:45 — REGNUM В Великобритании созданы восемь мобильных бригад, укомплектованных военнослужащими, для выявления коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство Reuters.

Эти бригады уже направились в регионы страны для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Британские власти планируют создать еще десятки таких бригад. Ожидается, что с начала мая подключаться к работе еще 96 таких подразделений.

Соответствующее решение было принято в связи с желанием властей Великобритании обеспечить проведение 100 тысяч тестов на выявление SARS-CoV-2 в сутки. В настоящее время в стране проводится около 28 тысяч таких тестов ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Великобритании за сутки скончались 813 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. К 25 апреля общее число умерших в результате заражения SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве достигло 20 319 человек.

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