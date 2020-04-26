Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Число летальных исходов среди зараженных новым коронавирусом SARS-CoV2 в США за последние сутки увеличилось почти на две тысячи человек, следует из данных исследовательского центра университета Джона Хопкинса.

По последним данным, число смертей в США увеличилось на 1995 человек и достигает 53 449. Лидером по числу летальных исходов остается Нью-Йорк, где уже погибли 17 126 инфицированных.

Сообщается также, что всего на территории 50 штатов выявлено 933 933 заболевших COVID-19.

Между тем всего в мире на начало суток 26 апреля зарегистрировано 2 888 тысяч инфицированных. Общее число жертв составляет 202 384 человека. В пятерку стран с набольшим количеством выявленных зараженных входят также Испания (223,7 тысячи человек), Италия (195,4 тысячи), Франция (160 тысяч) и Германия (156,4 тысячи).