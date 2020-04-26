Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.

Газета проанализировала объемы поставок гидроксихлорохина в американские аптеки после заявления Трампа на пресс-конференции 19 марта. Тогда президент США одобрил его применение для лечения больных COVID-19, хотя эффективность препарата для лечения коронавирусной инфекции пока не доказана.

В соответствии с данными газеты, поставки возросли в 46 раз, по сравнению с тем, что было до пандемии коронавируса. К началу апреля ажиотаж снизился, объем поставок превысил в шесть раз суточную норму.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля группа ученых из США назвала гидроксихлорохин неэффективным средством для лечения COVID-19. Они указали, что необходимы клинические испытания препарата перед одобрением для лечения коронавирусной инфекции.

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