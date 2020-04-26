Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Ежедневные пресс-конференции администрации США по вопросам коронавируса являются бесполезным занятием, поскольку журналисты в погоне за рейтингами все равно создают фейковые новости. Об этом написал американский президент Дональд Трамп 25 апреля в своем Twitter.

По словам Трампа, представители ведущих СМИ задают на брифингах только враждебные вопросы, а затем пытаются скрыть правду и распространяют недостоверную информацию.

Как сообщается ИА REGNUM, 4 апреля Дональд Трамп заявил, что некоторые журналисты в США из-за сенсаций распространяют фейковые новости и запугивают общество. Он призвал их прекратить нагнетание паники.

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