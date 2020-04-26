Токио, , 01:30 — REGNUM Правительство Японии сомневается в возможности отменить или ослабить режим чрезвычайной ситуации в стране, веденный в связи с пандемией коронавируса, в начале мая, передает телеканал NHK.

По его данным, японские власти опираются на мнение экспертов, которые за последнее время все чаще утверждают, что рост числа заболевших COVID-19 в Японии не идет на спад. Предполагается, что ближе к началу мая правительство Японии определится с тем, продлевать ли режим ЧС, уже после доклада экспертов о состоянии в медицинской отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии заявило о начале проверки в отношении медучреждений страны. Поводом для расследования послужили участившиеся сообщения о том, что больницы отказываются принимать пациентов, подозреваемых на заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии изучат отказы больниц принимать людей с подозрением на коронавирус