Рязань, , 01:29 — REGNUM Пациент больницы им. Н. Семашко в Рязани, который болел СОVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, скончался, 25 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Мужчина в возрасте 66 лет имел сопутствующие хронические заболевания. Его перевели из Касимовской ЦРБ. Причины смерти будут определены по результатам патологоанатомического исследования.

Как сообщается ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Рязанской области выявлено 539 случаев заражения новым коронавирусом.

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