Абу-Даби, 26 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил 532 случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, все новые пациенты являются гражданами различных государств, в настоящее время они получают необходимое лечение. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ достигло 9813.
Также за 25 апреля от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались семь человек. Общее число жертв COVID-19 в ОАЭ достигло 71 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля власти ОАЭ освободили работников медицинской сферы от поста во время Рамадана в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако медработникам не запрещается соблюдать пост, если это не угрожает их здоровью и иммунитету.
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