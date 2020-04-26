Тула, , 00:51 — REGNUM Врач-терапевт с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в инфекционном госпитале города Тула, сообщает пресс-служба Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Тульской области.

Сообщается, что врач тульской клинической больницы «РЖД-Медицина» заболел ОРВИ в начале апреля, в связи с ухудшением состояния был помещен в больницу, а затем — после подтверждения диагноза COVID-19 — в инфекционный госпиталь. Несмотря на старания медиков мужчина 1961 года рождения скончался от двусторонней пневмонии. Врачи отмечают наличие сопутствующих хронических заболеваний.

Напомним, в Тульской области выявлено 578 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четверо из них скончались.

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