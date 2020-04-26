Кигали, , 00:36 — REGNUM Руанда не перестанет бороться с малярией из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявили глава отдела по борьбе с малярией Руандского биомедицинского центра в эфире национальной радиостанции.

«Несмотря на с крупными издержками, связанными с борьбой с COVID-19 в стране, мы продолжим принимать меры по борьбе с малярией», — заявил он.

Также представитель ведомства заявил, что правительство Руанды намерено поставить противомоскитные сетки в регионы страны. В частности, к концу апреля планируется поставка 7,5 млн кроватей с защитой от комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 апреля в Руанде количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 176. С начала пандемии COVID-19 вылечились 89 человек.

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