Дублин, , 23:56 — REGNUM Более 18,5 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Ирландии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба национальной службы здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в стране было подтверждено 377 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 49 пациентов от последствий заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено заражение SARS-CoV-2 у 18 561 человек, из них погибли 1063 пациента.

Выздоровели из общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией 9233 пациента. За последние сутки это количество не изменилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ирландии ожидают падения экономики на 10% из-за пандемии коронавируса.

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