Мадрид, , 23:49 — REGNUM Правительство Испании планирует ослабить карантинные меры с начала мая — в частности, в стране будут разрешены спортивные занятия на улице, 25 апреля сообщает агентство Associated Press.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что со 2 мая гражданам страны будет разрешено заниматься спортом в одиночку. Людям, живущим вместе, будет разрешено совершать совместные короткие прогулки.

«Мы не будем внезапно восстанавливать активность во всех секторах. Деэскалация должна быть постепенной» , — заявил Санчес.

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