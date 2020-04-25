Тирасполь, , 23:48 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье достигло 382, сообщили 25 апреля в МВД республики.

Сегодня, 25 апреля, наличие вируса подтвердилось у пяти жителей столицы, у жителя города Бендеры и сельчанина из Слободзейского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 375 случаях инфицирования SARS-CoV-2 в Приднестровье и о 18 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 в республике.

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